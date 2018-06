Il Real Madrid insiste per Alisson ma l’offerta dei Blancos non soddisfa i giallorossi. Le parti però continuano a trattare

Roma e Real Madrid continuano a parlare del futuro di Alisson. Il portiere ormai ha scelto, avrebbe già detto di sì alla formazione merengues ma i due club non hanno raggiunto l’intesa sulla valutazione del cartellino. Il Real avrebbe messo sul piatto 55 milioni di euro più bonus (il brasiliano diventerebbe il portiere più pagato della storia del calcio) ma la Roma vuole di più e ha rispedito al mittente la proposta del club di Florentino Perez. Alisson è stato il miglior portiere del campionato italiano ed è diventato il titolare incontrastato della Seleçao.

Di Francesco ha chiesto alla società di fare il possibile per trattenerlo, ma a certe cifre, riporta Il Corriere dello Sport, è impossibile resistere. La Roma ha ceduto Nainggolan all’Inter e non ha bisogno di vendere, per questo continua a respingere gli assalti del Real: Alisson può andare via dalla Roma ma solo per un’offerta fuori mercato. Un’offerta che in questo momento non è ancora arrivata. I giallorossi valutano le alternative e pensano sempre ad Areola, Meret (ma non sono escluse sorprese) ma senza l’offerta giusta Alisson e il Real Madrid dovranno mettersi l’anima in pace…