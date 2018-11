Allan pazzo di gioia: «Brasile, un sogno che si realizza»

Convocato per le amichevoli con Uruguay e Senegal, Allan spiega: «Spero di sfruttare questa chance, sono cresciuto tanto in Italia»

L’attesa è stata eterna, ma ne è valsa la pena secondo le parole di Allan. Il centrocampista del Napoli è finalmente riuscito a centrare la prima convocazione con la Selecao e ora non sta più nella pelle: «Questo è un sogno che avevo fin da bambino e che diventa realtà. Sono molto felice di essere qui, far parte di una squadra così importante è un grande riconoscimento per quello che ho fatto. Spero di sfruttare al massimo questa chance, essere in Nazionale mi spinge a migliorare ancora di più».

Allan ritroverà molti amici in Brasile: «Ci sono diversi giocatori con i quali ho vinto il Mondiale U20 nel 2011 che adesso fanno parte della Nazionale maggiore. E’ un piacere vederli e poter giocare nuovamente con loro». Quello che si mette a disposizione di Tite è un Allan molto diverso: «Ho lasciato il Vasco da Gama quando ero nella prima fase della mia carriera. Da molto tempo gioco nel campionato italiano e in Italia ho acquisito una grande esperienza. Quello di oggi è un Allan più maturo, spero di poter essere d’aiuto»