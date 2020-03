Allarme Barcellona: senza Suarez, ci sono grossi problemi in fase offensiva

L’assenza di Suarez si sta rivelando pesantissima per il Barcellona. Per i blaugrana è difficile occupare bene l’area

Come visto già contro il Napoli, il Barcellona non sempre riesce a rendersi pericoloso quando affronta un blocco basso. Si vede un prolungato possesso palla che però non porta a nette occasioni da rete. Senza Suarez, ci sono problemi ad aggredire la profondità e ad occupare il centro dell’attacco.

Nella slide sopra si vede lo scaglionamento del match contro il Real Madrid. Un 433 che diventa quasi un 4222, visto che De Jong ricopriva una posizione molto offensiva. In questo caso, è Griezmann al centro dell’attacco. Nonostante la presenza di tanto talento sulla trequarti, ci sono problemi nel rendersi pericolosi.