Allegri sul derby: «Una sfida da vincere, ma ci sono tante partite da giocare. Su Allegri dico una cosa...»

Allegri a poche ore dalla sfida contro l’Inter ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto l’allenatore del Milan sul derby e non solo.

Mancano ormai davvero poche ore al derby e Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il tecnico del Milan.

L’IMPORTANZA DEL DERBY DI OGGI – «Il risultato pieno, di solito, lascia qualcosa di positivo; viceversa se perdi, c’è dispiacere e rammarico. Ma ci sono tante partite da giocare».

LEAO HA DETTO CHE IO SONO COME UN PADRE PER LUI? – «Mi hanno fatto piacere le parole di Rafa, ma credo che io col mio staff dobbiamo supportare ogni giocatore per migliorarli dal punto di vista tecnico, fisico e psicologico. Rafa ha già fatto un salto in avanti perché ha capito che verrà valutato per i gol che fa. Se può fare 20 gol in stagione? Intanto è a 4 speriamo continui così».

TORNA RABIOT, QUANTO SPOSTA UN GIOCATORE COME LUI? – «E’ un giocatore importante, sposta le partite come altri suoi compagni. In squadra c’è un mix di giocatori esperti e di giocatori che hanno meno esperienza in queste partite. Lavoriamo per centrare l’obiettivo di qualificarci la Champions». LEGGI LE PAROLE DI ALLEGRI SU INTERNEWS24.COM