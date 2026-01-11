Allegri dopo Fiorentina Milan: «Non penso a Inter Napoli, ci mancano 34/36 punti per la Champions…Bisogna essere realisti ed esigenti con noi stessi»

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così dopo il match contro la Fiorentina pareggiato 1-1. Le sue dichiarazioni

Nel post-partita di Fiorentina-Milan, a DAZN, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LE NOTE POSITIVE – «Nkunku non è l’unica nota positiva, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni per far gol e non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo sono partiti meglio loro, poi dopo il gol di Comuzzo siamo stati bravi a portare tanti palloni intorno all’area. Poi dopo l’1-1 abbiamo commesso lo stesso errore fatto col Genoa».

NON PUOI AVERE 100 OCCASIONI – «Non è che nel calcio puoi fare 100 occasioni, prima eravamo più precisi ora un po’ meno. Siamo secondi, quindi per ora è un buon risultato».

NKUNKU E LEAO – «Ci vuole calma e pazienza, al 25 maggio bisogna arrivare tra le prime 4. Nkunku ha fatto buone cose, da centravanti si esprime bene. Leao poteva determinare di più negli ultimi minuti, ma non stava benissimo».

TRA INTER E NAPOLI? – «Non ci penso proprio, perché dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo cercare di tornare alla vittoria. A noi mancano 34/36 punti per tornare a giocare in Champions. Andiamo piano e non perdiamo di vista quella che è la realtà. Abbiamo cambiato il 55% della squadra, dobbiamo essere realisti ed esigenti con noi stessi».

L’INTERVISTA COMPLETA AD ALLEGRI DOPO FIORENTINA MILAN