Allegri: «Pjanic? Ho Ramsey. Cristiano Ronaldo felice alla Juventus»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Mediaset a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza.

KULUSEVSKI – «Ha buone potenzialità, ma deve migliorare molto in cattiveria sotto porta. Ci sono situazioni in cui deve essere più concreto, deve imparare ad attaccare meglio la porta. Quando ha tirato alto è andato col piattone: tirare di collo non è vergogna, però è un giocatore importante. Deve crescere e ha tutto il tempo per farlo».

PJANIC – «Non lo so perché il mercato lo fa la società. La rosa della squadra è buona, e penso che Ramsey abbia fatto una grande partita davanti alla difesa. Può giocare lì».

RONALDO E DYBALA – «Stanno bene. Ronaldo è tornato con grande entusiasmo come tutti. Dybala ha avuto un affaticamento, ha ripreso bene e lunedì rientra con la squadra. Sarà a disposizione col Barcellona».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24