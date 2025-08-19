 Allenamento Atalanta, Ederson vicino al rientro. Cosa ha fatto oggi Ademola Lookman dopo il rientro? - Calcio News 24
Allenamento Atalanta, Ederson vicino al rientro. Cosa ha fatto oggi Ademola Lookman dopo il rientro?

Atalanta-Juventus serie A

Allenamento Atalanta, ecco le ultime novità dal Centro Bortolotti di Zingonia. La situazione

Oggi l’Atalanta si è ripresentata a Zingonia dopo due giorni di riposo, non senza qualche novità : da Lookman fino agli infortuni. Il punto.

IL COMUNICATO

Dopo due giorni di riposo, questa mattina la squadra di mister Jurić è tornata al lavoro al Centro Bortolotti per iniziare a preparare la partita d’esordio in campionato contro il Pisa. Il match contro i toscani, valido per la 1ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, è in programma domenica 24 agosto allo Stadio di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 20.45.

Ederson ritorna ad allenarsi parzialmente in gruppo così come De Ketelaere. Per quanto riguarda Kolasinac, il difensore sta continuando a svolgere del lavoro individuale. Terapie per Bakker.

Dopo il ritorno a Zingonia, oggi Lookman si è allenato individualmente. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in casa Atalanta

Nella giornata di domani, mercoledì 20 agosto, è in programma per i nerazzurri un altro allenamento mattutino a Zingonia a porte chiuse.

