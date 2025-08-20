Allenamento Atalanta, Ederson sempre più vicino a recuperare dall'infortunio. La situazione - Calcio News 24

Atalanta News
Allenamento Atalanta, Ederson sempre più vicino a recuperare dall’infortunio. La situazione
Allenamento Atalanta, Ederson vola verso il recupero in vista della sfida contro il Pisa. Ecco le novità importanti a Zingonia
É proseguita con una seduta mattutina al Centro Bortolotti la preparazione dei nerazzurri in vista del match d’esordio in campionato contro il Pisa. De Roon e compagni, per la 1ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, scenderanno in campo domenica 24 agosto allo Stadio di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 20.45.
Ederson sempre più verso il recupero per Atalanta-Pisa: oggi parzialmente in gruppo. Sessione individuale per Lookman (campo) e Kolasinac. Terapie per Bakker
Domani, giovedì 21 agosto, mister Jurić e il suo staff dirigeranno sempre a Zingonia una seduta di allenamento al mattino a porte chiuse.
