Allenamento Atalanta, recupero per Daniel Maldini? Le novità tra infortuni e miglioramenti in quel di Zingonia - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, novità molto importanti per quanto riguarda il recupero di alcuni infortunati: Daniel Maldni su tutti

Trascorso il giorno di riposo, questo pomeriggio la squadra è tornata al lavoro al Centro Bortolotti per cominciare a preparare la partita di campionato contro l’Empoli. I nerazzurri, per la 26ª giornata della Serie A Enilive 2024-25, scenderanno in campo domenica 23 febbraio allo Stadio Castellani di Empoli con calcio d’inizio alle ore 18.

Miglioramenti per Daniel Maldini che oggi ha svolto lavoro individuale. Continuano invece le terapie per Isak Hien, Scalvini, Scamacca e Kossounou.

Nella giornata di domani, venerdì 21 febbraio, mister Gasperini e il suo staff dirigeranno una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse, sempre a Zingonia.