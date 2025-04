Allenamento Atalanta, le novità dopo la ripresa a Zingonia. Riuscirà ad esserci Posch? - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, le novità dopo la ripresi degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia. Ecco il report

Trascorso un giorno di riposo, oggi l’Atalanta ha cominciato la preparazione al Centro Bortolotti in vista della sfida di campionato contro il Milan. Per la 33ª giornata della Serie A Enilive 2024-25, la squadra di mister Gasperini scenderà in campo allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 20 aprile alle ore 20.45.

Continua il recupero di Posch per Milan Atalanta: oggi sessione individuale in campo. Terapie per De Ketelaere, Scalvini, Scamacca, Kolasinac e Palestra. Domani, mercoledì 16 aprile, è in programma sempre a Zingonia un allenamento mattutino a porte chiuse.