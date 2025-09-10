Allenamento Bologna, come sta procedendo la preparazione? Il punto su quel giocatore - Calcio News 24

Allenamento Bologna: intensità e rientri in vista della sfida contro il Milan

Prosegue a ritmi serrati la preparazione del Bologna in vista dell’importante sfida di domenica contro il Milan. Il programma settimanale a Casteldebole entra nella fase cruciale, e l’allenamento del Bologna di oggi ha visto il gruppo guidato da Vincenzo Italiano impegnato in una seduta intensa e strutturata. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del club, l’allenamento del Bologna ha incluso una fase iniziale di attivazione atletica, seguita da esercitazioni tecniche e infine da una partitella a campo ridotto.

L’obiettivo dello staff tecnico è quello di affinare la condizione fisica e la coesione tattica, elementi fondamentali per affrontare una squadra come il Milan, reduce da buone prestazioni. L’allenamento del Bologna ha quindi avuto un’impronta specifica, volta a preparare i rossoblù sotto ogni aspetto, sia atletico che tecnico.

Nel frattempo, la squadra ha riaccolto diversi giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Sono tornati a disposizione Giovanni Fabbian, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson, Remo Freuler, Nikola Moro, Massimo Pessina e Martin Vitik. Il loro reintegro rappresenta un segnale positivo per Vincenzo Italiano, che potrà contare su una rosa quasi al completo per impostare al meglio gli ultimi giorni di lavoro.

Tuttavia, non mancano le situazioni da monitorare. Durante l’allenamento del Bologna, Emil Holm e Nicolò Casale hanno proseguito con un lavoro differenziato, segno che il loro recupero è ancora in fase di valutazione. Per Tommaso Pobega è stata prevista una seduta in palestra, mentre Ciro Immobile e Ibrahim Sulemana hanno svolto terapie specifiche, a conferma di uno stato fisico non ancora ottimale.

L’approccio adottato negli allenamenti del Bologna riflette la volontà di arrivare alla sfida contro il Milan nelle migliori condizioni possibili. Italiano sta lavorando per costruire una squadra compatta, pronta a giocarsi le proprie carte contro una delle big del campionato.

Con il gruppo quasi al completo e un programma di lavoro ben definito, l’allenamento del Bologna si conferma come un tassello cruciale nella preparazione verso un match che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali della squadra rossoblù.