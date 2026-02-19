Juventus News
Allenamento Juve, Bremer e David a parte: le ultime in vista del match col Como
La Juventus di Luciano Spalletti, dopo la dura sconfitta in Champions League contro il Galatasaray, sta intensificando la preparazione per il prossimo incontro di campionato contro il Como, in programma sabato alle 15:00. Nonostante gli esami medici abbiano escluso lesioni gravi, i difensori Gleison Bremer (centrale brasiliano) e Jonathan David (attaccante canadese) continuano a lavorare a parte, rendendo difficile il loro impiego dal primo minuto contro il club lombardo.
Assente anche il difensore Pierre Kalulu, squalificato, il tecnico bianconero dovrà probabilmente schierare Federico Gatti e Lloyd Kelly come coppia di centrali contro il Como. In vista degli impegni ravvicinati, Spalletti potrebbe decidere di attuare delle rotazioni nelle altre zone del campo, con la squadra chiamata a un trittico di partite fondamentali: Como, Galatasaray e Roma.
A riportarlo è Gianluca Di Marzio.
