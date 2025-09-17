Allenamento Lecce, continua la preparazione in vista della gara contro il Cagliari. Le novità - Calcio News 24

Allenamento Lecce: continua la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari

Prosegue senza sosta la preparazione del Lecce in vista della delicata sfida di venerdì sera contro il Cagliari, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. La squadra giallorossa si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo di Martignano, dove ha svolto una nuova seduta di lavoro per affinare i meccanismi in vista dell’impegno casalingo al Via del Mare.

Il programma odierno di allenamento del Lecce ha visto il gruppo impegnato in esercitazioni tattiche e prove situazionali, con l’obiettivo di migliorare la fase difensiva e la rapidità nelle transizioni. Il tecnico sta lavorando attentamente su ogni dettaglio, consapevole dell’importanza della partita contro una diretta concorrente per la salvezza come il Cagliari.

Non tutte le notizie sono però positive: anche oggi, Jean è rimasto assente dall’allenamento, e non sarà disponibile per la sfida del weekend. Continuano invece con il lavoro personalizzato sia Marchwiński che Pierret, i quali stanno cercando di recuperare dai rispettivi problemi fisici. Entrambi rimangono in dubbio per il match di venerdì, e solo dopo la rifinitura si capirà se potranno essere inseriti nella lista dei convocati.

Proprio la seduta di rifinitura è in programma domani mattina, questa volta al Via del Mare e rigorosamente a porte chiuse. Si tratterà dell’ultimo allenamento del Lecce prima della partita, un appuntamento decisivo per le scelte finali del tecnico, che potrebbe anche riservare qualche sorpresa nell’undici titolare.

Nel frattempo, lo staff atletico sta monitorando attentamente le condizioni di tutti i calciatori, con particolare attenzione al recupero fisico dopo le prime fatiche stagionali. La squadra è chiamata a dare una risposta convincente dopo le ultime prestazioni e il lavoro svolto negli ultimi giorni durante ogni allenamento del Lecce lascia trasparire una concentrazione altissima.

L’atmosfera è carica, la posta in gioco è importante e l’obiettivo è uno solo: conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi e dare continuità al percorso in campionato. Tutto passerà, però, da una prestazione solida e organizzata, che nasce – come sempre – dal lavoro quotidiano sul campo.