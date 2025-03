Allenamento Lecce, a riposo due giocatori importanti per Giampaolo. Ecco il report odierno - Calcio News 24

Allenamento Lecce, le novità in casa giallorossa tra infortuni, possibili recuperi e la voglia di riscatto da parte della squadra pugliese

Ultime notizie in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono delle novità su alcuni giocatori.

LA SITUAZIONE

La preparazione dei giallorossi è ripresa questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista dell’impegno in trasferta di venerdì con il Genoa, gara che aprirà la 29ª giornata della Serie A Enilive. Assente Marchwiński, è rimasto a riposo Sala a causa di uno stato febbrile.

Per la giornata di domani è in programma un allenamento al mattino ad Acaya.