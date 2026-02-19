Connect with us

Roma News

Allenamento Roma, riecco Hermoso: lavoro personalizzato per altri 5 giocatori

Published

24 minuti ago

on

By

hermoso

Allenamento Roma, riecco Hermoso: lavoro personalizzato per altri 5 giocatori. Il punto sull’infemerria dei giallorossi di Gasperini

Arrivano ottime notizie per Gian Piero Gasperini, l’esperto tecnico alla guida della formazione capitolina, che nella seduta odierna ha potuto finalmente riabbracciare Mario Hermoso, l’arcigno difensore centrale spagnolo, aggregatosi regolarmente al gruppo. Il calciatore iberico è totalmente recuperato e viaggia a ritmi spediti verso la convocazione in vista della delicata sfida contro la Cremonese, la combattiva compagine lombarda, in programma domenica alle ore 20.45.

Si tratta di un rientro vitale in casa della Lupa, che segue l’ottima notizia di ieri, quando anche Manu Koné, il dinamico centrocampista francese, era tornato ad allenarsi a pieno regime. Il calvario di Mario Hermoso era iniziato fermandosi al ventitreesimo minuto contro il Torino lo scorso diciotto gennaio. Dopo aver saltato tre gare, era rientrato con l’Udinese per poi fermarsi di nuovo contro Cagliari e Napoli. L’assenza ha favorito l’esplosione di Daniele Ghilardi, il giovane difensore italiano, e adesso l’allenatore giallorosso avrà un intrigante ballottaggio difensivo da sciogliere.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Come confermato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, il centrale va verso la sicura convocazione. Per l’infermeria romanista prosegue invece il lavoro personalizzato per Paulo Dybala, il geniale fantasista argentino, Matias Soulé, il guizzante esterno, Wesley, l’esplosivo laterale, Evan Ferguson, il potente centravanti, e Stephan El Shaarawy, l’esperto attaccante. Terapie specifiche per Artem Dovbyk, il possente bomber ucraino.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero3 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Thumbnail Marco Degennaro Thumbnail Marco Degennaro
Ultime Notizie22 ore ago Francesco Calabrò

Gattuso al Sion, il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di “Italiani all’estero” – VIDEO

Il nuovo format di CalcioNews24 debutta su YouTube con l’intervista a Marco Degennaro: Coppa di Svizzera, metodo elvetico e la...
Change privacy settings
×