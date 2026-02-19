Allenamento Roma, riecco Hermoso: lavoro personalizzato per altri 5 giocatori. Il punto sull’infemerria dei giallorossi di Gasperini

Arrivano ottime notizie per Gian Piero Gasperini, l’esperto tecnico alla guida della formazione capitolina, che nella seduta odierna ha potuto finalmente riabbracciare Mario Hermoso, l’arcigno difensore centrale spagnolo, aggregatosi regolarmente al gruppo. Il calciatore iberico è totalmente recuperato e viaggia a ritmi spediti verso la convocazione in vista della delicata sfida contro la Cremonese, la combattiva compagine lombarda, in programma domenica alle ore 20.45.

Si tratta di un rientro vitale in casa della Lupa, che segue l’ottima notizia di ieri, quando anche Manu Koné, il dinamico centrocampista francese, era tornato ad allenarsi a pieno regime. Il calvario di Mario Hermoso era iniziato fermandosi al ventitreesimo minuto contro il Torino lo scorso diciotto gennaio. Dopo aver saltato tre gare, era rientrato con l’Udinese per poi fermarsi di nuovo contro Cagliari e Napoli. L’assenza ha favorito l’esplosione di Daniele Ghilardi, il giovane difensore italiano, e adesso l’allenatore giallorosso avrà un intrigante ballottaggio difensivo da sciogliere.

Come confermato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, il centrale va verso la sicura convocazione. Per l’infermeria romanista prosegue invece il lavoro personalizzato per Paulo Dybala, il geniale fantasista argentino, Matias Soulé, il guizzante esterno, Wesley, l’esplosivo laterale, Evan Ferguson, il potente centravanti, e Stephan El Shaarawy, l’esperto attaccante. Terapie specifiche per Artem Dovbyk, il possente bomber ucraino.