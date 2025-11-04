Allenatore Fiorentina, chi sarà il prossimo tecnico della viola? Ecco i nomi sulla lista del club gigliato dopo l’esonero di Pioli

Allenatore Fiorentina: chi guiderà ora la squadra? Dopo l’esonero di Pioli, il club gigliato valuta diversi profili per la panchina

La Fiorentina attraversa uno dei momenti più difficili della sua storia recente. La sconfitta interna contro il Lecce ha aggravato una crisi già profonda, portando a dieci giornate senza vittorie in campionato: quattro pareggi e sei sconfitte rappresentano la peggior partenza di sempre in Serie A per il club viola. Il clima attorno alla squadra è teso, alimentato dalla crescente contestazione dei tifosi e culminato con l’addio ufficiale di Stefano Pioli, ormai fuori dal progetto tecnico.

Con l’uscita di scena dell’ex allenatore, la società è chiamata a una doppia rifondazione: oltre al nuovo tecnico, si cerca anche un nuovo direttore sportivo dopo la separazione da Daniele Pradé. Tra i nomi valutati per il ruolo dirigenziale spiccano Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi, entrambi sondati dalla dirigenza toscana. Una volta definita questa figura chiave, si passerà alla scelta dell’allenatore che dovrà rilanciare la squadra.

Nella lista dei candidati per la panchina c’è Paolo Vanoli, seguito anche dal Genoa, che però valuta Daniele De Rossi. Non mancano le ipotesi interne, come quella di Daniele Galloppa, attuale tecnico della prima squadra ad interim, o il suggestivo ritorno di Raffaele Palladino, sebbene quest’ultima pista appaia complicata. Il nome più caldo resta però quello di Roberto D’Aversa, con cui la Fiorentina avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per guidare la squadra nel nuovo corso.

