Esonero Pioli, si attende il comunicato ufficiale: squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola

Fiorentina News
Esonero Pioli, c’è il comunicato ufficiale: squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola
Esonero Pioli: la Fiorentina cambia guida tecnica dopo il ko con il Lecce. D’Aversa in questo momento è il grande favorito per la panchina.
La Fiorentina ha deciso di esonerare Stefano Pioli, segnando una svolta importante in questa stagione finora complicata per i viola. La decisione è arrivata dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Lecce, un risultato che ha fatto precipitare la squadra in un momento di grande incertezza. Questo il comunicato:
«Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa».
LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Come precisato dal comunicato, la Fiorentina ha affidato la guida della prima squadra ad interim a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, che dovrà traghettare i viola nei prossimi match. L’esonero di Pioli segna quindi non solo un cambio tecnico, ma anche un momento di transizione per tutto l’ambiente, con la società chiamata a prendere decisioni rapide e strategiche per risollevare la squadra.
Per la sostituzione, come riferito da Gianluca Di Marzio, il nome di Vanoli resta in corsa, ma in cima alla lista c’è sempre D’Aversa.
Pioli Fiorentina, continua il braccio di ferro. Il tecnico dice no alle dimissioni e aspetta l’esonero. Sul successore Commisso ha le idee molto chiare
Fiorentina, nome a sorpresa in pole per il ruolo di ds: il club valuta questa soluzione dopo la separazione da Pradè
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...