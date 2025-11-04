Esonero Pioli, si attende il comunicato ufficiale: squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola

Esonero Pioli: la Fiorentina cambia guida tecnica dopo il ko con il Lecce. D’Aversa in questo momento è il grande favorito per la panchina.

La Fiorentina ha deciso di esonerare Stefano Pioli, segnando una svolta importante in questa stagione finora complicata per i viola. La decisione è arrivata dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Lecce, un risultato che ha fatto precipitare la squadra in un momento di grande incertezza. Questo il comunicato:

«Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa».

Come precisato dal comunicato, la Fiorentina ha affidato la guida della prima squadra ad interim a Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, che dovrà traghettare i viola nei prossimi match. L’esonero di Pioli segna quindi non solo un cambio tecnico, ma anche un momento di transizione per tutto l’ambiente, con la società chiamata a prendere decisioni rapide e strategiche per risollevare la squadra.

Per la sostituzione, come riferito da Gianluca Di Marzio, il nome di Vanoli resta in corsa, ma in cima alla lista c’è sempre D’Aversa.