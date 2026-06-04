Ufficiale la separazione tra Angelozzi e il Cagliari: avanza l’ipotesi Accardi per la successione. Ultimissimi sviluppi

Angelozzi e il Cagliari si separano: c’è l’ipotesi Accardi per la successione. Il comunicato e i dettagli in casa rossoblù

Il Cagliari vive una fase di profondo e radicale rinnovamento per quanto concerne le gerarchie dirigenziali. La società isolana ha infatti deciso di cambiare rotta in merito alla gestione sportiva e tecnica della prima squadra, interrompendo formalmente la collaborazione con l’uomo mercato che aveva gestito le operazioni in entrata e in uscita durante l’ultimo ciclo. Le strade della compagine sarda e di Guido Angelozzi si dividono così in modo definitivo, archiviando una parentesi professionale durata l’arco di una sola annata. L’esperto manager era stato accolto in Sardegna con l’arduo compito di assemblare una rosa solida, ma al termine delle valutazioni di fine campionato, le parti hanno optato per un netto taglio con il recente passato.

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La nota della società e il saluto al dirigente

A ratificare questa delicata decisione societaria è intervenuto direttamente il club, che ha congedato Angelozzi attraverso una comunicazione ufficiale. Nel testo diffuso ai media si legge infatti: “Il Cagliari Calcio comunica la conclusione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Guido Angelozzi. Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto nel corso del suo incarico e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro”.

Si chiude in questo modo una stagione impegnativa, obbligando ora i vertici rossoblù a muoversi con estrema tempestività per riempire la casella vuota nell’organigramma. La sessione estiva di trasferimenti è alle porte e non sono ammessi ritardi nella programmazione.

La corsa alla successione: il profilo del nuovo manager

Messa in archivio l’ultima gestione, la proprietà si è immediatamente attivata sondando vari candidati per individuare la figura perfetta a cui consegnare le chiavi delle negoziazioni. La dirigenza ricerca un dirigente navigato, capace di scovare talenti funzionali al sistema di gioco, di valorizzare i giovani del vivaio e di far quadrare i delicati equilibri di bilancio in vista del futuro.

In pole position spicca il nome di Pietro Accardi

Per quanto riguarda l’attesa successione, le indiscrezioni delineano uno scenario piuttosto definito. A guidare saldamente la corsa per insediarsi sulla poltrona di nuovo responsabile dell’area tecnica è Pietro Accardi. L’operatore di mercato, forte di un bagaglio di grande esperienza maturato dietro le scrivanie di club di primo livello come l’Empoli e la Sampdoria, sembra aver sbaragliato la folta concorrenza.

Il suo identikit calcistico riscuote ampi e trasversali consensi all’interno dei corridoi societari, e i dialoghi per garantirsi la sua firma procedono a vele spiegate. Sarà con ogni probabilità lui l’architetto incaricato di ridisegnare il volto del Cagliari per le prossime, impegnative sfide nel massimo campionato.