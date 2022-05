Allenatori italiani all’estero: Ancelotti vince la Liga ed è nella leggenda

Trionfo di Ancelotti con il Real, è il primo a vincere in cinque paesi differenti. Sempre in Spagna, Lisci è quasi retrocesso

Carlo Ancelotti è entrato definitivamente nella leggenda. Il 4-0 contro l’Espanyol è valso non solo il titolo di Spagna al Real Madrid, ma anche un record assoluto per l’allenatore: il tecnico italiano, infatti, è il primo nella storia a trionfare in cinque paesi europei differenti. Ai trionfi con Milan in Italia (2004), Chelsea in Inghilterra (2010), Psg in Francia (2013) e Bayern Monaco (2017), si aggiunge quello alla guida dei Blancos in Liga. La vittoria è arrivata con quattro giornate di anticipo, al momento il vantaggio sul Barcellona è di ben 15 punti. Ma i blaugrana non possono più raggiungere “Carletto”.

Tedesco superato

In Germania, invece, il Lipsia è superato dal Friburgo. La squadra di Tedesco ha vinto la gara di andata delle semifinali di Europa League contro il Rangers, ma ha perso in campionato: la sconfitta subita contro il Monchengladbach è costata casa, al momento la formazione è al quinto posto e sarebbe fuori dalla prossima Champions League. Anche Conte ha lo stesso obiettivo in Inghilterra, ma il suo Tottenham è riuscito a battere il Leicester. Gli Spurs continuano a rincorrere l’Arsenal, la distanza dal quarto posto è di due punti.

Lisci quasi spacciato

E’ sempre più critica la situazione della squadra di Lisci: il Levante pareggia contro il Valencia, ma viene superato anche dall’Alaves ed è diventato fanalino di coda in Liga. La missione salvezza è sempre più in salita, sei punti da recuperare al Cadice nelle ultime quattro partite sembrano un’impresa quasi impossibile. Torna a sorridere Vanoli in Russia, con lo Spartak Mosca che batte 2-1 il Samara e allunga a cinque lunghezze il margine sulla zona play-out. Ancora una sconfitta, invece, per Montella: l’Adana Demirspor perde 2-0 contro il Giresunspor, la striscia negativa si allunga a tre e la zona Europa si allontana a otto punti.