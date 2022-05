Ancelotti: «Futuro? Dopo il Real probabilmente smetterò»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sul suo futuro

FUTURO – «Dopo il Real Madrid probabilmente smetterò. Ma se il Real mi tiene qui per dieci anni, allora allenerò per dieci anni. Mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Andare in tanti posti in cui non sono mai stato. Non sono mai stato in Australia. Non sono mai stato a Rio de Janeiro».