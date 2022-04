Ancelotti: «Stagione spettacolare, voglio continuare a vincere qui». Le parole del tecnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha parlato a Real Madrid TV dopo la conquista della 35esima Liga nella storia dei Blancos.

Le sue parole: «Per me è l’emozione è tanta. La stagione è stata spettacolare. Molto regolare e coerente. Devo ringraziare i giocatori per il loro lavoro e il loro atteggiamento. Oggi dobbiamo festeggiare, non parlare. Voglio festeggiare. Tutto questo mi riempie d’orgoglio. Mi piace quello che faccio e posso dire di esserne fiero. Voglio continuare a vincere titoli con il Real Madrid. E dico ai tifosi ‘Mercoledì (in Champions contro il Manchester City, ndr) abbiamo bisogno di questa atmosfera».