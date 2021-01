Torna la rubrica dedicata agli allenatori italiani oltre confine. Ancelotti supera a fatica il turno in FA Cup, Sanderra sorpassa Pisani a Malta. Pareggio prezioso all’esordio per Cammarata

Premier League ferma: spazio alla FA Cup nelle partite del weekend Oltremanica. L’Everton del nostro Carlo Ancelotti era impegnato nella sfida dei trentaduesimi di finale contro il Rotherham, formazione di Championship. Successo a fatica per i ‘Toffees’, che hanno avuto la meglio del modesto avversario solo ai tempi supplementari.

L’Everton, imbottito di riserve e con Ancelotti che si è affidato ad un ampio turnover, si è imposto per 2-1 conquistando l’accesso al turno successivo. Dopo i gol di Tosun e Olosunde, a decidere l’incontro al 3′ dell’extra time il sigillo firmato da Doucoure. Nei sedicesimi di FA Cup l’Everton incrocerà lo Swansea.

Allenatori all’estero: esordio positivo per Cammarata

Esordio nella massima serie albanese per Fabrizio Cammarata, che dopo l’addio alla Dinamo Tirana ha iniziato la sua nuova avventura alla guida dell’Apollonia FK. Prezioso 1-1 esterno per la squadra allenata dall’ex attaccante sul campo del Partizani, una delle formazioni più attrezzata per la vittoria finale del campionato. La zona playout resta distante tre lunghezze per l’Apollonia FK.

A Malta gli allenatori italiani fanno la voce grossa e lottano per la conquista del titolo. Sanderra con il suo Hibernians opera il sorpasso al secondo posto ai danni dello Sliema di Pisanu, grazie al netto successo per 3-0 contro il Senglea. Sliema che a sorpresa è stato travolto in casa per 3-1 dal Mosta FC, scivolando così al terzo posto in classifica a tre punti dalla capolista Hamrun e a -1 dallo Sliema. Domenica grande attesa per il derby tutto azzurro tra la squadra di Sanderra e quella allenata da Pisanu. Va ko Giovanni Tedesco con il Sirens, trafitto per 1-0 in trasferta dal Balzan. Sirens che lottano per la salvezza, distante un punto dopo 15 giornate.