Altafini: «Basta allenatori stranieri al Milan, ho due nomi. Per tornare grandi serve una cosa»

Le parole di José Altafini, ex attaccante brasiliano del Milan, sul nuovo possibile allenatore rossonero per la prossima stagione

José Altafini ha parlato a Tuttosport del prossimo allenatore del Milan.

CONCEICAO – «Ho rispetto per i traguardi importanti centrati da Conceiçao in Portogallo, ma al Milan – dopo essere partito bene con la vittoria della Supercoppa Italiana – i risultati fatti sono stati negativi. Allenare il Milan è un’altra cosa rispetto al Porto. Non capisco perché il club vada sempre su tecnici stranieri, quando ce ne sono davvero tanti di bravi tra quelli italiani».

CONSIGLI – «Tra i giovani ritengo De Zerbi e Italiano molto bravi. Li vedrei bene alla guida di un grande club come il Milan. L’importante, però, è che da parte della dirigenza ci sia un progetto chiaro. Non si può più sbagliare dopo questa stagione».

COSA MANCA AL MILAN PER TORNARE GRANDE – «Il calcio è semplice: serve un portiere che pari, un attaccante che segni, un difensore forte e un centrocampista che sappia creare gioco, poi per il resto basta che gli altri giocatori corrano. Al Milan attuale manca soprattutto l’erede di Kjaer: devono prendere un centrale di alto livello che comandi la difesa e sia tosto in marcatura sugli avversari. In estate la priorità dev’essere quella di acquistare un grande difensore».