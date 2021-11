Altobelli su Insigne: «Fossi in lui sarei offeso dal Napoli»

Le parole dell’ex attaccante di Inter e Juventus Altobelli su Insigne e sulla situazione rinnovo con il Napoli del numero dieci

L’ex attaccante di Inter e Juventus, tra le altre, Altobelli ha parlato a Il Mattino e ha detto la sua sulla situazione di Insigne al Napoli. Ecco le sue parole:

INSIGNE – «Onestamente faccio fatica a capire quello che sta succedendo a Insigne. Ha appena vinto l’Europeo con la Nazionale ed è considerato uno dei migliori giocatori in giro. Se è vero che il Napoli gli avrebbe offerto il 50% in meno per il rinnovo, fossi in lui sarei offeso. Perché come minimo dovrebbe ripartire da quello che guadagna adesso.»

SITUAZIONE SIMILE A DONNARUMMA – «Abbiamo visto quello che è successo con Donnarumma e tanti altri: quelli che vanno in scadenza guadagnano molto di più. Anche perché va messo nella condizione di giocare senza pensieri. Il Napoli si sta giocando lo scudetto e questa è una cosa che si dovrebbe risolvere in tempi brevi.»