Altobelli punta su Pio Esposito: «Mi piace tantissimo, lui e Barella ci porteranno al Mondiale! Contro l’Irlanda del Nord…»

L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale, Alessandro Altobelli, ha voluto dire la sua in vista di Italia Irlanda del Nord di stasera

Intervistato da Tuttosport in vista di Italia Irlanda del Nord, semifinale dei playoff Mondiali, Alessandro Altobelli si è espresso così.

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SU ITALIA IRLANDA DEL NORD – «Sono più di 11 anni che non giochiamo una partita del Mondiale, quindi io penso che questa squadra debba fare di tutto, anche di più, per riuscire a raggiungere l’obiettivo qualificazione. Essere eliminati farebbe male a tutta l’Italia e a tutto il mondo del calcio del nostro Paese. Credo che gli Azzurri scenderanno in campo con la concentrazione giusta, consapevoli di che partita sia questa. E valga lo stesso per l’eventuale finale. Sono assolutamente convinto che la differenza con le altre nazionali ci sia, noi abbiamo degli ottimi giocatori. Ma badi bene, questa è una partita dove non contano tecnica e tattica, conta soprattutto il cuore. Se ce l’hai, lo devi mettere in campo e centrare il risultato, se non ce l’hai, stiamo a casa».

PIO ESPOSITO E PALESTRA – «Pio Esposito mi piace tantissimo per come gioca, interpreta la partita, per come si muove in area di rigore, per voglia e volontà, è un calciatore che mi appassiona. Quindi io mi auguro che riesca a fare in nazionale quello che fa anche con l’Inter. Palestra entrerà in un momento difficile, in uno spareggio Mondiale, dovrà dimostrare le sue qualità. Ma sono sicuro che la fiducia di Gattuso gli farà bene, solitamente tutti i giocatori forti all’esordio fanno delle belle partite».

I GIOCATORI CHE POSSONO PORTARCI AL MONDIALE – «Direi Pio Esposito e Barella. Donnarumma? Lui è il portiere, speriamo che lavori poco e possa neutralizzare tutto quanto».

L’ITALIA HA IMPARATO DALLE DUE ELIMINAZIONI PRECEDENTI? – «Non servono tante parole. Qui è arrivato il momento di ritornare a essere l’Italia che conosceva tutto il mondo. Gattuso ha le sue idee ed è giusto che le porti avanti. Chi avrei convocato di chi è rimasto fuori? Oggi non serve, né sarebbe giusto, avanzare possibili critiche, le partite che ci attendono sono gare troppo importanti. Bisogna essere tutti uniti. Poi i giocatori convocati a me piacciono. Hanno carattere, volontà, tecnica. Abbiamo tutte le carte regole per poter battere i nostri avversari».