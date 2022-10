Ambrogini d’oro, Pioli e la Curva Sud del Milan tra i possibili vincitori

Sono state pubblicate le nomination per gli Ambrogini d’oro. Presenti Stefano Pioli e anche la Curva Sud Milano

Sono state pubblicate le nomination per gli Ambrogini d’oro, le onorificenze civiche 2022 che verranno conferite il prossimo 7 dicembre. Stefano Pioli e la Curva Sud del Milan sono tra i possibili vincitori per questi motivi. L’allenatore sarebbe “meritevole di assegnazione per il ruolo professionale svolto nell’ambito sportivo e per aver contribuito alla vittoria dello scudetto da parte di una società di calcio milanese”.

Mentre la Curva Sud Milano per “iniziative benefiche per la popolazione, come le donazioni ad AREU nel marzo 2020, all’inizio dell’emergenza Covid, o la collaborazione con l’associazione City Angels per la raccolta di beni di prima necessità, coperte e vestiti per i senzatetto milanesi in occasione del derby della Madonnina nel febbraio 2022”.