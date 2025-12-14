Ambrosino Napoli, addio a gennaio? Un club inizia a valutare la possibilità di prendere il giocatore dei partenopei. I dettagli sull’ipotetica trattativa

Ambrosino Napoli, la Sampdoria starebbe ragionando sulla possibilità di prendere il calciatore in estate. Molto dipenderà da Conte

La Sampdoria ha iniziato a muoversi con attenzione in vista dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, consapevole della necessità di intervenire per rinforzare una rosa che, soprattutto nel reparto offensivo, ha mostrato limiti evidenti in termini di profondità e continuità. In questo contesto prende forma una pista interessante che porta al tema Ambrosino, un giocatore che potrebbe diventare centrale nelle strategie blucerchiate di gennaio.

La dirigenza della Sampdoria sta valutando diversi profili giovani, capaci di garantire freschezza, fame e margini di crescita, senza però rinunciare alla qualità. Tra i nomi finiti sul taccuino dei dirigenti spicca quello di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli. Il giovane centravanti, originario di Procida, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano per caratteristiche fisiche e potenziale tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il profilo Ambrosino piace per diversi motivi. Ambrosino è una punta moderna, dotata di una buona struttura fisica, abile nel gioco spalle alla porta ma anche capace di attaccare la profondità con tempi giusti. A queste qualità unisce un discreto senso del gol e una naturale predisposizione al lavoro per la squadra, aspetti che lo rendono un attaccante completo nonostante la giovane età.

Attualmente, però, Ambrosino non rientra stabilmente nelle rotazioni della prima squadra del Napoli. La forte concorrenza nel reparto offensivo azzurro limita le sue possibilità di trovare spazio e continuità. Per questo motivo, l’ipotesi di un trasferimento temporaneo viene vista con interesse sia dal giocatore sia dal club partenopeo, che punta a valorizzarlo attraverso un’esperienza formativa. In questo scenario, la Sampdoria potrebbe rappresentare la destinazione ideale per il progetto Ambrosino.

Genova offrirebbe al giovane attaccante un contesto competitivo, con la possibilità di giocare con maggiore regolarità e di misurarsi con responsabilità importanti. Dal canto suo, la Sampdoria avrebbe l’opportunità di inserire in rosa un profilo giovane ma già pronto, capace di aumentare le alternative offensive e di portare energie nuove nella seconda parte di stagione.

L’operazione, naturalmente, andrà costruita con attenzione. Nelle prossime settimane non è escluso che il Doria avvii i primi contatti esplorativi con il Napoli per valutare la fattibilità dell’affare, probabilmente sulla base di un prestito. Al momento si tratta di una pista da monitorare, ma l’interesse è concreto e coerente con la strategia del club blucerchiato. Il dossier Ambrosino potrebbe così diventare uno dei temi caldi del mercato invernale.