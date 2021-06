Amelia: «Io alla Roma con Mourinho? Le voci fanno piacere»

Marco Amelia ha commentato le voci che lo vorrebbero nello staff tecnico di José Mourinho sulla panchina della Roma

Marco Amelia ha commentato le voci che lo vorrebbero nello staff tecnico di José Mourinho sulla panchina della Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«È una voce. Già qualche settimana fa ho detto di aver intrapreso un percorso che mi serve per crescere come allenatore. Ora si leggono tanti nomi e ho ricevuto tanti messaggi. Con Mourinho mi sento di frequente, gli ho anche dato il benvenuto a Roma. Per me è stata una grandissima emozione leggere di lui in giallorosso. L’accostamento fa piacere, ma non so cosa succederà».