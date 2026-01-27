Amorim Genoa, affare fatto! Fumata bianca per il nuovo centrocampista: le cifre dell’operazione dall’Alverca

Amorim Genoa, affare fatto! Fumata bianca per il nuovo centrocampista: cifre, dettagli e formula dell’operazione con l’Alverca

Fumata bianca per il Genoa: il club ligure ha definito l’acquisto di Alexsandro Amorim. Decisivo il blitz del direttore sportivo Diego Lopez per strappare il sì dell’Alverca. L’operazione per il promettente centrocampista brasiliano classe 2005 si chiude sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus, cifra che segna la cessione record nella storia della società lusitana. Il giocatore è atteso in Italia nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche.

Accordo raggiunto con l’Alverca per 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore partirà domani https://t.co/haJaznBNhi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 27, 2026

