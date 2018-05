Carlo Ancelotti non allenerà la Nazionale e ha ricevuto diverse proposte. Contatti anche con la Juventus: è il sogno del presidente Agnelli

Carlo Ancelotti può tornare alla Juventus? Secondo Sky Sport sì! Il tecnico era in pole per allenare la Nazionale italiana ma non accetterà la proposta della Federazione e non guiderà l’Italia. Il tecnico si sente ancora un allenatore di campo e attende una proposta allettante per tornare ad allenare dopo l’allentamento dal Bayern Monaco. L’allenatore emiliano è stato sondato da numerosi grandi club stranieri ma tra i vari contatti ci sarebbe stato anche un contatto con la Juventus. Carletto ha un ottimo rapporto con il presidente Agnelli e sarebbe il grande sogno del club bianconero in caso di addio di Max Allegri.

L’allenatore ha anche un ottimo rapporto con l’attuale dirigenza juventina e se dovesse andare via Massimiliano Allegri, la Juve potrebbe avviare i contatti con Ancelotti per un clamoroso ritorno. Carletto ha allenato la Juve dal 1999 al 2001, centrando due secondi posti. Il tecnico non ha un buon rapporto con la tifoseria che lo ha espresso apostrofato con un coro deprecabile. La Juve attende la fine della stagione per decidere il futuro della panchina bianconera. Dopo la finale di Coppa Italia e dopo l’eventuale conquista dello Scudetto, Juve e Allegri si troveranno attorno a un tavolo per parlare del futuro. Attenzione alla candidatura di Ancelotti…

Al momento, va detto, questa non è una priorità dei bianconeri che sono assolutamente concentrati sugli obiettivi da raggiungere. La Juve ha di fronte a sé tre strade: proseguire con Max Allegri, puntare su un profilo forte come quello di Carlo Ancelotti o puntare su un profilo assolutamente differente rispetto a quello di Max o Carletto, ad esempio Simone Inzaghi, che tanto bene ha fatto con la Lazio. Con il tecnico biancoceleste qualche sondaggio c’è già stato.