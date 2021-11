Ancelotti: «Allenare il Real? Meglio una Ferrari di una 500»

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol

Vigilia di Sheriff Real Madrid, il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti, che domani si gioca la qualificazione agli ottavi di finale, è intervenuto in conferenza stampa:

QUALIFICAZIONE – «All’andata non abbiamo avuto una buona esperienza contro questa squadra, ci hanno battuto al Bernabéu. Dobbiamo evitare gli errori e fare bene come stiamo facendo in questo momento, senza fretta, con fiducia, con tranquillità. Servirà una partita completa e sarà decisiva se vinceremo».

FERRARI – «Non è complicato allenare il Real Madrid. Se devi affrontare una gara, meglio avere una Ferrari che una 500. È quello che sento allenando il Real Madrid».