Ancelotti Brasile, l'allenatore lascia il Real Madrid? Ecco la situazione in vista di quello che sarà il futuro del tecnico - Calcio News 24

Ancelotti Brasile, settimana prossima decisiva per l’ingaggio di Carlo alla corte dei Sudamericani. Cosa manca ancora per la fumata bianca?

Carlo Ancelotti vicino al Brasile? Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, settimana prossima sarà decisiva per la fatidica fumata bianca dell’ex tecnico del Milan.

LA SITUAZIONE – Il Brasile insiste per avere Carlo Ancelotti come nuovo allenatore, e vuole che ciò accada prima del Mondiale per club. Emissari della Federazione, a Madrid per giorni per avvicinarsi all’accampamento di Carlo; rimarranno anche la settimana successiva per accelerare. Secondo quanto riportato, Ancelotti potrebbe davvero lasciare il Real Madrid.