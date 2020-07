Carlo Ancelotti ha parlato dell’amicizia che ha con Josè Mourinho dai tempi dell’Inter: le sue parole – VIDEO

«Rispetto Mourinho come allenatore e come giocatore. Siamo buoni amici e gli auguro il meglio per il futuro. È bello incontrarsi di nuovo e quindi gli faccio i miei migliori auguri».