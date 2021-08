Ancelotti gela il Milan: «Isco può giocare nel Real Madrid»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Isco, accostato al Milan

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Isco. Il fantasista spagnolo è stato accostato al Milan.

«Si è presentato e ha lavorato bene, è già pronto per giocare. Non posso fare paragoni con gli anni precedenti, perché io non c’ero, ma oggi Isco può competere con tutti per un posto».