André Silva si è preso la Germania: ora è BundeSilva

André Silva conquista la Germania, l’attaccante portoghese – ceduto dal Milan all’Eintracht Francoforte in cambio di Rebic – è stato eletto miglior giocatore del mese di gennaio con numeri stratosferici.

L’ex Milan ha realizzato 18 gol in 20 gare, di cui la metà solo nel 2021. Un andamento da Top Player per il classe ’95 attualmente secondo nella classifica marcatori della Bundesliga dietro all’ineguagliabile Lewandowski e un gol sopra il sogno proibito rossonero Haaland.

Bem-vindos à 𝔹𝕦𝕟𝕕𝕖𝕤𝕊𝕚𝕝𝕧𝕒 😎 #VamosTodos #VamosComTudo

Welcome to the 𝔹𝕦𝕟𝕕𝕖𝕤𝕊𝕚𝕝𝕧𝕒 😎 #TeamPortugal pic.twitter.com/4dYUipBwcD

— Portugal (@selecaoportugal) February 24, 2021