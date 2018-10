Ansaldi scalda i motori con la Primavera del Toro: in campo contro l’Empoli

Cristian Ansaldi vede vicino il ritorno in campo e intanto fa le prove generali con la Primavera del Toro

Walter Mazzarri può tornare a sorridere. Dopo la sfuriata di lunedì, il tecnico granata potrà presto contare su un rinforzo “interno” molto importante. Cristian Ansaldi, infatti, vede vicino il ritorno in campo e farà le prove generali per testare la sua condizione fisica con la Primavera granata nella partita di domani contro l’Empoli (valido come anticipo della sesta giornata del campionato Primavera 1).

Il terzino argentino in questo inizio di stagione è stato costretto a restare ai box a causa di un infortunio al ginocchio patito nel primo tempo di Inter-Torino, alla seconda giornata di campionato: ora che il problema fisico è alle spalle, Walter Mazzarri ha scelto di ‘prestare’ il giocatore alla squadra allenata da Federico Coppitelli in modo che possa mettere minuti nelle gambe per ritrovare al più presto la migliore condizione fisica.