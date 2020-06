Antognoni carica i viola: «La Fiorentina deve far più punti possibili»

Antognoni, dirigente della Fiorentina, carica i viola in vista della ripresa del camponato. Le sue parole sugli obiettivi

Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV38 per parlare della ripresa.

RIPRESA – «Ci presentiamo alla partita col Brescia in buone condizioni. Tre mesi di stop totale è una cosa inusuale, non credo sia mai successo. Vediamo quali saranno gli effetti. Il calcio senza tifosi? Le partite di Coppa Italia sono sembrate un’amichevole di lusso. L’assenza del pubblico è la cosa più negativa: il giocatore è penalizzato se non sente l’ambiente, sia positivo che negativo. A noi è già successo a Udine, quando sentivamo dalla tribuna quel che si dicevano in campo».

FIORENTINA – «La Fiorentina deve far punti dove possibile. Chiaro che a Roma con la Lazio ci andrai più bloccato, ma dalle partite in casa bisogna cercare di ottenere più punti possibili per arrivare e una classifica tranquilla in tempi brevi. Allenamenti intensi? Vedo che i giocatori entrano e vanno a contrasto, non c’è timore».