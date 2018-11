Antonello sicuro: «Marotta è il benvenuto. San Siro e gap con la Juve: ecco il piano di Suning»

Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, ha parlato di San Siro, del gap con la Juventus e di Marotta

Beppe Marotta arriverà all’Inter nel giro di tre settimane. L’ex dirigente della Juventus è pronto a ripartire dal club nerazzurro e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a margine del “Forum Sport & Business del Sole 24 Ore“. Ecco le sue parole: «Chiunque possa aggiungere esperienza e possa dare un contributo importante al club è il benvenuto. In questa fase bisogna aspettare, finché non c’è la firma non si può dire che le cose sono fatte ma sicuramente Beppe Marotta è un grande manager». Antonello ha parlato anche dell’impegno col Milan per lo stadio: «I due club lavoreranno insieme per dare a Milano uno stadio he sia al livello delle più grandi città europee. Il lavoro è agli inizi, l’importante è che il clima tra i due club sia positivo. Abbiamo incontrato anche il Comune e ci sono le condizioni per trovare una rapida soluzione».

Il dirigente nerazzurro ha detto la sua anche sul gap con la Juventus: «La crescita del club fa parte del progetto strategico da quando Suning ha acquisito la società. Il gap con la Juventus c’è ma i risultati stanno arrivando e oggi siamo vicini al passaggio del turno in Champions League. Gli investimenti che vogliamo fare, come lo stadio, il centro sportivo, sono importanti e ci sono i presupposti per ridurre il gap con la Juventus ma anche con il Napoli che è un club che sta facendo molto bene».