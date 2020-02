Antonini: «Theo Hernandez è il leader del Milan. Young s’è già integrato»

Luca Antonini, ex giocatore del Milan, ha parlato degli esterni dell’Inter e dei rossoneri a pochi giorni dal Derby della Madonnina

Intervistato da DerbyDerbyDerby per la stracittadina fra Milan e Inter, Luca Antonini ha presentato la sfida sulle fasce fra i protagonisti dei rossoneri e dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni.

«Theo in questo momento è quello più in forma ed è il leader del Milan, da lui arrivano tutte le azioni più importanti, è il più importante dei quattro esterni del derby. Young devo dire la verita si è già integrato bene nel calcio italiano e nel sistema di gioco di Conte. Mi sembra però che Conti e Moses siano un po’ indietro in questo senso, però possono fare una mano anche loro».