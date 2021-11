Conte Tottenham, due date per l’esordio con gli Spurs

Conte Tottenham, trattativa ai dettagli. Ecco quando il tecnico salentino potrebbe esordire con la sua nuova squadra

Antonio Conte riparte nuovamente dalla Premier League. Il tecnico leccese è pronto a mettere nero su bianco il suo passaggio al Tottenham, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Se così dovesse accadere, la data buona per l’esordio con gli Spurs sarebbe giovedì 4 novembre in Conference League contro il Vitesse. Altrimenti, tutto rimandato al fine settimana, quando è in programma la trasferta in casa dell’Everton.