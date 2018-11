Apollon-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Apollon-Lazio streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida per la 5ª giornata di UEFA Europa League 2018/2019

Per la quinta giornata della UEFA Europa League 2018/2019, si sfidano Apollon e Lazio giovedì 29 novembre al «Neo GSP Stadium» di Nicosia alle ore 21.00. I ciprioti sono aritmeticamente fuori, mentre la squadra capitolina, al contrario, è già qualificata. Si scende dunque in campo solo per onor di firma.

Apollon-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno ed in chiaro su TV8. In streaming è possibile consultare SkyGo, il sito di TV8 e NowTV. Inoltre diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Apollon-Lazio

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 29 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in streaming: Sky, TV8, NowTV

Stadio: Neo GSP Stadium (Nicosia)

Arbitro: Reinshreiber (Israele)

Apollon-Lazio probabili formazioni

QUI APOLLON – Mister Augousti nel suo 4-2-3-1 mette in porta Bruno Vale, in difesa Joao Pedro, Yuste, Roberge e Vasiliou. Mediani saranno Sachetti e Kyriakou più Schembri, Pereyra e Papoulis sulla trequarti a supporto di Maglica.

QUI LAZIO – Simone Inzaghi dà spazio a proto in porta nel 3-5-1-1 laziale. Difesa con Luiz Felipe, Bastos e Caceres. Folto il centrocampo con Marusic, Berisha, Cataldi, Murgia e Durmisi, Tandem d’attacco composto dalla coppia Correa-Caicedo.

PROBABILE FORMAZIONE APOLLON (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Yuste, Roberge, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica. All. Augousti

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Proto; Luiz Felipe, Bastos, Caceres; Marusic, Berisha, Cataldi, Murgia, Durmisi; Correa; Caicedo. All.: Inzaghi