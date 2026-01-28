Connect with us

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni per la 23ª giornata di campionato. Le decisioni dell’AIA

2 ore ago

La Penna

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni per la 23ª giornata di campionato. Le decisioni dell’AIA per tutte le sfide

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di Serie A.

LAZIO – GENOA     Venerdì 30/01 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – ZINGARELLI

IV:      DIONISI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

PISA – SASSUOLO    Sabato 31/01 h. 15.00

ARENA

BAHRI – DI GIOIA

IV:      MARIANI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GUIDA

NAPOLI – FIORENTINA     Sabato 31/01 h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – BIANCHINI

IV:       MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       AURELIANO

CAGLIARI – H. VERONA    Sabato 31/01 h. 20.45

BONACINA

PERROTTI – ZEZZA

IV:      DOVERI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     CHIFFI

TORINO – LECCE    h. 12.30

SOZZA

BACCINI – COSTANZO

IV:      MARCHETTI

VAR:     AURELIANO

AVAR:    DI VUOLO

COMO – ATALANTA    h. 15.00

PAIRETTO

IMPERIALE – CECCON

IV:     MARINELLI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     PATERNA

CREMONESE – INTER    h. 18.00

MASSA

PERETTI – LAUDATO

IV:     TREMOLADA

VAR:     MARINI

AVAR:     FABBRI

PARMA – JUVENTUS    h. 20.45

FOURNEAU 

ROSSI M. – YOSHIKAWA

IV:     COLLU

VAR:     MARESCA

AVAR:       GARIGLIO

UDINESE – ROMA    Lunedì 02/02 h. 20.45

SACCHI J.L. (foto)

DEI GIUDICI – MORO

IV:       AYROLDI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MARESCA

BOLOGNA – MILAN      Martedì 03/02 h. 20.45

MANGANIELLO

ROSSI C.– CAVALLINA

IV:     PEZZUTO

VAR:    MAZZOLENI

AVAR:      GHERSINI

