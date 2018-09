Arbitro Inter Tottenham: sarà il fischietto francese a dirigere la gara tra i nerazzurri e gli Spurs. Gli uomini di Spalletti chiamati all’impresa per dimenticare il Parma

Sarà Clément Turpin ad arbitrare la prima sfida dell’Inter in Champions League contro gli inglesi del Tottenham. Una sfida che arriva in un momento decisivo per i nerazzurri, dopo la falsa partenza in campionato e la pesante sconfitta in casa contro il Parma. Il fischietto francese ha avuto un bilancio in pareggio lo scorso anno con le italiane: con lui una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Turpin ha diretto infatti la sconfitta del Milan per 2 a 0 a San Siro contro gli inglesi dell’Arsenal (non un bellissimo segno la milanese che perde in casa con una squadra di oltremanica), oltre al pareggio tra Sporting e Juventus ai gironi e la storica vittoria della Roma sul Barcellona per 3 a 0. Tutti i tifosi interisti si augurano che possa finire come allo Stadio Olimpico.