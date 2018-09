Inter-Parma: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Inter-Parma, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La sfida di oggi pomeriggio tra Inter e Parma aprirà di fatto le danze della quarta giornata di campionato. Pur essendo differenti i valori in campo, la partita di oggi potrebbe non essere così scontata. Infatti, il Parma arriva da un’ottima prestazione contro la Juventus di due settimane fa. Uno strepitoso Gervinho aveva messo in grossa difficoltà la difesa bianconera trovando il momentaneo pareggio al 33’ del primo tempo, ma anche altre importanti occasioni da rete. Classifica che però non sorride in questo momento agli emiliani: 1 punto in 3 partite, e due sconfitte di fila dopo il pareggio per 2-2 della prima giornata in casa contro l’Udinese.

Inter che però dall’altra parte dista solamente 3 lunghezze dai neo-promossi. Avvio decisamente deludente quello dell’Inter di mister Spalletti. Inter che pareva a tutti come la vera anti-Juve in questo campionato, e invece sono arrivate finora una sconfitta, un pareggio e una vittoria. Quest’ultima è arrivata all’ultima giornata contro un Bologna decisamente in crisi di personalità e di reti. Un secco 3-0 che fa ben sperare, ma che non può esser considerato come la soluzione a tutti i problemi.

Inter-Parma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Inter-Parma: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Molti dubbi per entrambi gli allenatori alla vigilia della sfida. Unico escluso sicuro nell’Inter è Lautaro Martinez, in dubbio anche Gagliardini e Vrsaljko. Recuperati Nainggolan e D’Ambrosio che saranno della partita fin dall’inizio. Possibile l’utilizzo di Keita nel caso il capitano Icardi non dovesse riuscire a recuperare, ma l’attaccante sembra ottimista sulla sua presenza in campo al Meazza. Problemi soprattutto a centrocampo per D’Aversa, che deve rinunciare a Dezi, Munari e Scozzarella, e in attacco, con le assenze di Ciciretti e Biabiany. Sicuro allora l’impiego di Gervinho nel tridente composto con Inglese e Di Gaudio.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Inter-Parma: i precedenti del match

I precedenti sorridono alla squadra di Spalletti: 25 scontri al Meazza tra le due squadre, 16 vittorie per l’Inter, 8 pareggi e 1 sola vittoria per il Parma nel ’98/’99. L’ultima sfida risale alla stagione 2014-2015 e finì 1-1. Almeno un gol dell’Inter negli ultimi 23 incontri contro i gialloblu. Parma, invece, che non raccoglie i 3 punti fuori casa dal settembre 2014.

Inter-Parma: l’arbitro del match

A dirigere la sfida delle 15 di oggi pomeriggio tra Inter e Parma sarà l’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo. Per il classe ’81 si tratta della sua seconda partita di Serie A in questa stagione, dopo quella finita per 0-0 tra Frosinone e Bologna dello scorso 26 agosto.

Nel primo anticipo della quarta giornata di campionato, l’arbitro di Pinerolo sarà affiancato dagli assistenti Giorgio Peretti, di Villafranca di Verona, e Pasquale De Meo di Foggia. Juan Luca Sacchi di Macerata rivestirà il ruolo di quarto uomo. Per quanto riguarda la VAR e l’AVAR, troviamo rispettivamente il fiorentino Gianluca Rocchi e il calabrese Stefano Liberti.

Per Gianluca Manganiello si segnala una sola direzione di gara contro l’Inter. Una gara tra l’altro non felice per i nerazzurri che, il 18 maggio del 2014, persero 2-1 contro il ChievoVerona. Per il Parma si tratta, invece, di una prima volta con l’arbitro piemontese.

Inter-Parma Streaming: dove vederla in tv

Inter-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.