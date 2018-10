Arbitro Milan-Genoa, è stato designato il direttore di gara del recupero della 1^ giornata di Serie A 2018/2019: si tratta di Fabrizio Pasqua

Arbitro Milan-Genoa, l’AIA ha designato Fabrizio Pasqua per il recupero della prima giornata di Serie A 2018/2019 in programma mercoledì sera a San Siro. Il fischietto della sezione di Tivoli sarà affiancato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Damiano Di Iorio, mentre il quarto uomo sarà Gianluca Manganiello. Infine, al Var ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni e Luca Mondin.

Classe 1982 di Nocera Inferiore, Pasqua ha fin qui diretto quattro partite in Serie A: diciannove ammoniti e un rigore assegnato. Una presenza, invece, in Coppa Italia: la sfida tra Catania e Verona. Sarà il primo incrocio stagionale con il Milan, mentre c’è un precedente con il Grifone: Genoa-Chievo del 26 settembre, 2-0 per Piatek e compagni.