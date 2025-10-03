Argentina, ecco le convocazioni del ct Scaloni: le scelte sui calciatori della Serie A

Argentina, il ct Lionel Scaloni ufficializza i convocati: sono solo due i rappresentanti della Serie A, la lista completa

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ex difensore della Lazio e alla guida dell’Albiceleste dal 2018, ha reso nota la lista dei 28 convocati per le prossime amichevoli internazionali contro Venezuela e Puerto Rico. Si tratta di due test utili per preparare la squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali e per consolidare il gruppo che ha trionfato al Mondiale in Qatar 2022.

I convocati dalla Serie A

Tra i giocatori selezionati spiccano soltanto due nomi provenienti dal campionato italiano. Il primo è Lautaro Martínez, attaccante e capitano dell’Inter, reduce da una stagione da protagonista in Serie A e ormai punto fermo della nazionale argentina. Il secondo è Nico Paz, giovane talento offensivo del Como, che sta vivendo una fase di crescita importante nel calcio europeo.

Messi e i grandi nomi

Non poteva mancare Lionel Messi, stella dell’Inter Miami e leggenda vivente del calcio mondiale, che si prepara a guidare ancora una volta la sua nazionale verso nuove sfide internazionali. Accanto a lui, tra i nomi di maggiore interesse, figura Franco Mastantuono, centrocampista classe 2007 del Real Madrid, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio sudamericano.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025

LA LISTA DI SCALONI:

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Rulli (Marsiglia), Benitez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing).

Difensori: Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Balerdi (Marsiglia), Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemotuh), Lautaro Rivero (River Plate), Acuña (River Plate), Tagliafico (Lione).

Centrocampisti: Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nico Paz (Como), Lo Celso (Betis), Mac Allister (Liverpool).

Attaccanti: Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Franco Mastantuono (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martínez (Inter)