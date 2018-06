Argentina-Croazia 0-3, Icardi: like ‘pesante’ alla foto di Perisic – FOTO

Da parte di Mauro Icardi un like piuttosto pesante alla foto di Ivan Perisic postata su Instagram dopo la vittoria della Croazia sull’Argentina

L’Argentina affonda. La Croazia vince tre a zero senza neppure giocare una gara indimenticabile e Messi e compagni sembrano vicini a tornarsene a casa. Il Mondiale in Russia è stregato per i sudamericani e per il ct Sampaoli, finito indirettamente in una notizia “social” a tinte nerazzurre. Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, non è stato convocato in nazionale e questo ha destato scalpore. Ieri la Croazia ha vinto e Ivan Perisic, suo compagno di squadra, ha esultato con un post su Instagram, la foto che potete vedere in fondo all’articolo. Galeotto fu il like di MI9…

Il “mi piace” di Icardi infatti è molto pesante. Non convocato dall’Argentina e, in pratica, ostracizzato dall’albiceleste, il centravanti dell’Inter – che si sta godendo le vacanze – ha lanciato il suo endorsement agli avversari della sua nazionale. Su Twitter c’è già chi ci sta fantasticando su, mentre gli argentini sono rammaricati sia per la sconfitta sia per aver tenuto fuori un bomber come Icardi. L’Argentina rischia di uscire dalla Coppa del Mondo e molto dipenderà da Islanda-Nigeria di oggi: Sampaoli deve sperare negli africani.