L’Argentina si qualifica agli ottavi se… Le combinazioni

L’Argentina si qualifica agli ottavi se: il cammino degli uomini di Sampaoli è compromesso, ma la Nigeria potrebbe fare un regalo alla formazione sudamericana ai Mondiali

L’Argentina si qualifica agli ottavi se… Sono in molti tifosi dell’albiceleste a chiederselo e la risposta dipende da Nigeria e Islanda. Domani gli africani sfidano gli europei in una sfida che vale molto per Messi e compagni: se la Nigeria vince, allora l’Argentina deve sperare di battere i nigeriani nella terza gara del Gruppo D e, contemporaneamente, deve seguire Islanda-Croazia, la quale deve finire in pareggio o con una vittoria croata. Molto dipenderà anche dalla differenza reti, difficile da prevedere in questo momento con una gara in meno per metà Gruppo D.

Il discorso è lo stesso se Islanda e Nigeria pareggiano, in tal caso all’Argentina serve una vittoria nell’ultima giornata e poi Sampaoli deve “gufare” gli islandesi. Ogni discorso potrebbe essere vano se l’Islanda battesse domani la Nigeria. Non ci sarebbe nessun verdetto ufficiale, ma le cose sarebbe complicatissime. L’Islanda avrebbe una differenza reti migliore dell’Argentina e potrebbe addirittura passare perdendo con la Croazia, se mantenesse la differenza maggiore rispetto ai sudamericani. Certo è che con una vittoria dell’Islanda, i nordeuropei e la Croazia potrebbero eliminare l’Argentina anche con un pareggio. Per l’albiceleste si fa durissima.