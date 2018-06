Papera Caballero: la follia di Argentina-Croazia – VIDEO

Papera Caballero: una vera e propria follia in Argentina-Croazia da parte del portiere dell’albiceleste, che condanna i suoi sul gol di Rebic

Willy Caballero ha fatto la frittata più grossa della sua carriera e rischia di diventare lo zimbello del Mondiale. Il portiere dell’Argentina ha causato il gol della Croazia nella partita del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018. A inizio ripresa, su un retropassaggio di un difensore e pressato da Rebic, ha tentato un inutile e vergognoso lob sull’ex viola. Il risultato è stato una comica incredibile, roba che nemmeno a Mai Dire Gol.

Il tentativo di pallonetto di Caballero si è trasformato in un assist per Rebic. Invece di scavalcarlo, ha dato palla all’attaccante che in acrobazia ha segnato. Ironia della sorte, il lob lo ha fatto Rebic a Caballero al momento del gol. Da quell’azione in poi, i tifosi argentini si sono zittiti e lo stadio è stato “solo” della Croazia. La paperona di Caballero ha colpito nel segno.