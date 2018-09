Argentina: nessuno vestirà il numero 10 in assenza di Messi

Leo Messi ha rifiutato la convocazione in Nazionale per le amichevoli contro Guatemala e Colombia, nessuno vestirà il numero 10 in sua assenza

Fa indubbiamente strano vedere l’Argentina scendere in campo senza Lionel Messi, eppure è quello che dovrebbe accadere nei prossimi due impegni amichevoli dell’albiceleste, quando la nuova Selecciòn affronterà prima il Guatemala e poi la Colombia. Messi ha scelto di non esserci, di rifiutare l’invito di mister Scaloni, ad influire tale scelta sarà stato indubbiamente un senso di delusione dopo Russia 2018. La rinuncia, non definitiva di Messi, ha fatto in modo che per il momento non venisse assegnata a nessuno la maglia numero 10 della Nazionale Argentina, questa è l’indiscrezione che trapela dal ritiro di Los Angeles.

Scelta di rispetto? Scelta di riconoscenza? Sicuramente una scelta strategica per far tornare nella Selecciòn la Pulce

Molti gli interrogativi sulla decisione di non assegnare la maglia numero 10 in assenza di Messi, quelli principali sono riguardanti scelte di rispetto e di riconoscenza. Di certo però si tratta di una scelta strategica, di un messaggio nascosto tra le righe, di un chiaro invito a tornare in Nazionale nonostante delusioni e critiche. Ancora qualche mese ed il CT ad interim Scaloni verrà sostituito da un CT nominato dalla Federcalcio argentina, partirà allora la rincorsa alla Copa America.

Sergio Romero: «Faremo di tutto per riportare Messi in Nazionale, spero sia pronto a tornare»

A parlare dell’assenza di Leo Messi è stato il portiere Sergio Romero, calciatore della Nazionale argentina tesserato col Manchester United. Romero ha detto: «Sono sicuro che se dovessi alzare il telefono ora e chiamare i più vecchi, tutti mi direbbero che vogliono tornare in Nazionale. Faremo di tutto per riportare l’esperienza di Messi, spero che lui e gli altri già da domani siano pronti a tornare».